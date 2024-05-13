Винищувач НПЗ - спецслужби розповіли про найефективніший ударний дрон

https://racurs.ua/ua/n195279-vynyschuvach-npz-specslujby-rozpovily-pro-nayefektyvnishyy-udarnyy-dron.html

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Близько 80% точних ударів по російських нафтопереробних заводах завдали за допомогою ударних дронів «Лютий».

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Про роль цих безпілотників розповіло видання «Українська правда».

На «Лютий» припадає до 80% усіх точних влучань по російських НПЗ. Хоча він і не єдиний, — повідомили співрозмовники, дотичні до застосування дронів.

За їхніми словами, окрім згаданого безпілотника, в операціях також застосовувались інші дрони, зокрема, «Ніндзя», що нещодавно уразили НПЗ на відстані 1500 кілометрів. Однак у співвідношенні ціна/якість/дальність/точність «Лютий» поки що тримає впевнене лідерство.

Наприкінці серпня 2023 року в Україні виготовили першу партію ударних безпілотників «Лютий». Їх розподілили між фахівцями Головного управління розвідки та Служби безпеки України, де вже скоро дрони довели свій потенціал.

Станом на травень 2024 року, за даними УП, не тільки різного роду спеціальні й розвідувальні служби оперують «Лютими». Навіть Повітряні сили ЗСУ нещодавно розмістили велике замовлення на дрони та вже готують для них операторів.

Така масовість виробництва й оперування дронами дала змогу почати планувати масштабні спільні операції, в які залучені кілька структур одразу.

Найгучнішими спільними операціями кількох служб одразу стали атаки на нафтопереробні заводи в Рязані, Нижньому Новгороді, Татарстані.

Вибір цілей не є випадковим: за цим стоїть робота аналітиків, розвідників та пілотів, що планують маршрути польоту до об'єктів.

Мені приходить опис цілі на 15−20 сторінок А4, де все розписано до болтика: куди має дрон влучити, щоб я вже не фантазував. Така сама історія з ППО, супутниковими знімками, радіолокаційними даними тощо, — розповідає один із пілотів.

Україна б'є передусім по переробці й експортних терміналах. Саме ці об'єкти створюють додану вартість і забезпечують прибутки від видобутої нафти.