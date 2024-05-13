Росіяни не припиняють наступальні дії на півночі Харківської області. Станом на 14.00 13 травня вони здійснили 11 атак, триває два бойових зіткнення.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено.

Росіяни завдали вісім авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Водночас Силами оборони здійснюються контратакувальні дії. Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки — вісім одиниць, повідомив Генштаб.

Крім того, росіяни взяли в полон цивільних із Вовчанської громади на Харківщині і продовжують утримувати частину з них. Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, місцевих жителів помістили в підвал 11 травня. 13 травня частині з них вдалося втекти й дістатися до волонтерів. Наразі вони перебувають у безпеці.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що «сіра зона» на Харківщині збільшилася. Російські загарбники атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ.