Зеленський про бої на північ від Харкова: Завдання – зірвати російську спробу розширити війну

https://racurs.ua/ua/n195295-zelenskyy-pro-boyi-na-pivnich-vid-harkova-treba-zirvaty-rosiysku-sprobu-rozshyryty-viynu.html

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував бої на північ від Харкова, які тривають від 10 травня.

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За словами Зеленського, завдання ЗСУ — зірвати російську спробу розширити війну.

Харківщина — тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів — ми знищуємо піхоту окупанта і техніку. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме — Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини — диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить, — сказав президент у вечірньому зверненні 13 травня.

Він вважає, що «наше завдання абсолютно зрозуміле — зірвати російську спробу розширити війну».

Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях — від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини.