У Вовчанську зникли двоє волонтерів, у яких стріляли рашисти

Рашисти продовжують знищувати Вовчанськ, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n195320-u-vovchansku-znykly-dvoie-volonteriv-u-yakyh-strilyaly-rashysty.html

Ракурс

У Вовчанську на Харківщині російські загарбники вже полюють на волонтерів та розстрілюють цивільних.

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Про це сьогодні, 14 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Зазначається, що відомо про таки випадки:

пенсіонер у Вовчанську під час обстрілів та ворожих атак зачинився вдома, до нього постукали російські військові, та не чекаючи, поки відкриє - почали розстрілювати двері, відстрелили чоловікові палець;

цими ж днями, поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній автівці поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали — зникли. За попередньою інформацією та даними від свідків, волонтерів розстріляли російські військові — один з них, ймовірно, поранений, другий — не вижив;

свідок у цій справі також став жертвою російських воєнних злочинців — 19-річний юнак приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних. Поки збирали речі, до будинку увірвалися озброєні російські військові, хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати — тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку.

Щільні обстріли, атаки КАБами по звичайних будинках та справжні звірства там, куди встигли дійти, — «рускій мір» активно зазіхає на Вовчанськ. Їхні жертви — цивільні люди, які просто хочуть жити вдома, — наголошує Болвінов.

Він зазначив, що у місті працює поліція — слідчі, криміналісти та всі поліцейські евакуюють людей і розслідують російські воєнні злочини.