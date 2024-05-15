Зеленський скасував заплановані візити до Португалії та Іспанії

https://racurs.ua/ua/n195340-zelenskyy-skasuvav-zaplanovani-vizyty-do-portugaliyi-ta-ispaniyi.html

Ракурс

Зеленський скасував заплановані візити до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті

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Так стверджує іспанська інформагенція EFE та CNN з посиланням на джерела в королівському палаці.

У палаці Сарсуела не пояснили причини скасування візиту, який мав стати першим візитом Володимира Зеленського до Іспанії, під час якого він мав зустрітися з прем'єр-міністром Педро Санчесом для підписання угоди про безпеку.

За даними дипломатичних джерел, поїздку українського президента, що також мала включати Португалію, скасували через складну ситуацію на фронті, де російські війська пішли в наступ на півночі Харківської області.

Раніше Королівський палац повідомив, що президент України відвідає Мадрид у п’ятницю, 17 травня. Згідно з планом, король Феліпе VI проведе прийом для Зеленського, а згодом влаштує трапезу на його честь.