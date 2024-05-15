США планують відправити Україні ще одну батарею Patriot

https://racurs.ua/ua/n195342-ssha-planuut-vidpravyty-ukrayini-sche-odnu-batareu-patriot.html

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США планують відправити Україні ще одну батарею Patriot.

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Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Гроші на неї візьмуть, імовірно, з пакета допомоги на 61 млрд дол. Водночас Білий дім спонукає союзників зробити поставку систем Patriot Україні пріоритетним завданням.

Bloomberg пише, що «США прагнуть відправити одну батарею разом з радарами, за словами людей, які попросили не називати їхніх імен, обговорюючи приватні питання».

Речники Ради нацбезпеки Білого дому та Пентагону не дали коментарів стосовно цього.

Напередодні Володимир Зеленський заявив Держсекретарю США Ентоні Блінкену, що Україні потрібні принаймні дві батареї Patriot — для Харкова та Харківської області.

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