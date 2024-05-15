ДБР розслідує обставини загибелі курсанта під час тренувальних стрибків з парашутом

https://racurs.ua/ua/n195349-pid-chas-trenuvalnogo-strybka-z-600-m-rozbyvsya-19-richnyy-kursant-odeskoyi-akademiyi.html

Ракурс

Під час тренувального стрибка з 600 м розбився 19-річний курсант одеської військової академії.

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Про трагедію повідомили у Держбюро розслідувань, яке розпочало досудове розслідування за фактом загибелі.

Випадок стався 14 травня 2024 року на базі одного з українських аеродромів. Тренувальний стрибок здійснив курсант другого курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій.

За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися.

19-річний хлопець загинув на місці події.

Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання.