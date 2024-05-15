«Шахтар» став володарем Кубка України. Фото: «Шахтар» у Telegram

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Ракурс

Фінал Кубка України з футболу відбувся у середу, 15 травня.

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На стадіоні «Авангард» у Рівному зустрічалися донецький «Шахтар» та полтавська «Ворскла». На шляху до фіналу Кубка України полтавці перемогли харківський «Металіст 1925», київську «Оболонь» та житомирське «Полісся». А гірники пройшли одеський «Чорноморець», сумську «Вікторію» та рівненський «Верес».

Переможцем у сьогоднішньому поєдинку стала команда з Донецька. Фінальний матч завершився з рахунком 2:1.

Весь перший тайм «Шахтар» практично домінував, але забити вдалося під кінець перших 45 хвилин. На 40-й хвилині відзначився Ікан, який влучно пробив після подачі від Азарові.

У другому таймі Конопля зробив рахунок 2.0 на 56-й хвилині. Один м’яч полтавчанам вдалося відіграти на 85-й хвилині — відзначився Ковталюк.

Як відомо, сьогоднішній поєдинок назвали Матчем вдячності Силам оборони України, а усі кошти від продажу квитків УАФ перерахує на потреби військових.

Нагадаємо, цього літа Німеччина прийматиме Чемпіонат Європи з футболу. Будуть запроваджені серйозні заходи безпеки — поблизу стадіонів вже влаштовують додаткові камери спостережень. При вході на матчі працюватимуть металошукачі. Окрему увагу правоохоронці також приділяють захисту від кібератак.