В Україні діють графіки аварійних відключень

https://racurs.ua/ua/n195377-grafiky-avariynyh-vidkluchen-diut-v-usih-regionah-ukrenergo.html

Ракурс

В енергосистемі України більшу частину доби спостерігається значний дефіцит, диспетчерський центр «Укренерго» довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

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Сьогодні, 16 травня, в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що вчора, 15 травня, з 19.25 до 22.00 були застосовані аварійні відключення промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Але, через зростання споживання, ці обмеження були подовжені до 23.40.

Крім того, вчора для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00.00 до 10.00 та з 17.00 до 24.00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 10.00 до 17.00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Сьогодні аварійна допомога від країн Євросоюзу була застосована з 00.00 до 01.00. Також на сьогодні запланований імпорт з п’яти країн ЄС.

На ранок було знеструмлено 446 населених пунктів. З них:

через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській областях;

з технічних причин є нові знеструмлення у Київській, Одеській, Сумській, областях.