ЦРУ чи МІ-6, замовлення транснаціональних еліт - лукашенківська пропаганда використовує замах на Фіцо

https://racurs.ua/ua/n195396-cru-chy-mi-6-zamovlennya-transnacionalnyh-elit-lukashenkivska-propaganda-vykorystovuie-zamah.html

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Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо не залишився поза увагою білоруських пропагандистів.

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Деякі тільки зробили перепис повідомлення, а інші виступили з «глибоким» аналізом, намагаючись відповісти на питання, кому вигідне вбивство, пише «Наша ніва».

Так оглядач «Мінської правди» Юрій Уваров на сайті видання розмістив матеріал під назвою «Від безсилля Захід перейшов до практики політичного тероризму».

Пропагандист упевнений, що за замахом стоять «західні центри ухвалення рішень». Насамперед Вашингтон та Лондон. За його версією, «замах найімовірніше організований ЦРУ або МІ-6».

Ці центри та їх спецслужби реалізують замовлення транснаціональних еліт, — упевнений Уваров.

Мотивом для замаху послужила відкрита «національно-орієнтована позиція» Фіцо, яка виділяє його «з усієї зграї лакеїв-глобалістів типу Макрона та Шольца».

Пропагандист зазначає, що «у західних колах Фіцо називають проросійським» і стверджує, що «сьогодні практично всі провідні західні ЗМІ пишуть, що замах на Фіцо — це попередження Орбану».

Інший відомий пропагандист, а нині й депутат Олександр Шпаковський на тему замаху висловився у програмі «Вечір із Володимиром Соловйовим».

Шпаковський упевнений, що за цим стоять спецслужби, які «дуже часто використовують емоційно нестійких екзальтованих людей».