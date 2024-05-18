Усик та Ф'юрі вперше у XXI столітті битимуться за звання абсолютного чемпіона світу з боксу

https://racurs.ua/ua/n195462-usyk-ta-f-uri-vpershe-u-xxi-stolitti-bytymutsya-za-zvannya-absolutnogo-chempiona-svitu-z-boksu.html

Ракурс

У ніч на 19 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі — українець Олександр Усик проти британця Тайсона Ф’юрі.

.

Переможець стане першим «абсолютом» у важкій вазі з 1999 року.

37-річний українець — одна з головних зірок сучасного боксу, чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF, WBO, IBO та The Ring.

Перший професійний бій Усик провів у 2013 році, роком раніше завоювавши золото на Олімпіаді у Лондоні. За наступні п’ять років він став чемпіоном відразу за трьома версіями у першій важкій вазі, але потім вирішив перейти в суперважку категорію (найпопулярнішу у фанатів). Через це Усик позбувся поясів — але лише на якийсь час.

До Ф’юрі головним боєм у кар'єрі Усика був поєдинок з Ентоні Джошуа у 2021 році. На той момент Джошуа був чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Усик вважався аутсайдером, але буквально розгромив британця. Цей виступ українця вважається одним із найкращих для важкоатлетів за останні 10 років.

Останній бій Усик провів у серпні 2023-го і переміг ще одного британця, Даніеля Дюбуа. Загалом українець провів 21 професійний бій — і виграв усі (у 14 випадках — нокаутом).

Після 24 лютого 2022 року Олександр активно допомагає українцям, які залишаються в країні, відвідує шпиталі, записує відеозвернення до військових — і навіть сам записався до тероборони Києва.

За словами боксера, на початку війни він «стояв на блокпостах» у столиці України:

До моєї країни прийшов ворог, і треба її захищати. Не має значення, хто я — спортсмен, бізнесмен чи хтось інший. Я громадянин України і маю її захищати. Усі, хто мешкає в Україні, вважає себе українцем і має український паспорт, хто тут народився, хто тут живе, хто приїхав сюди жити, зобов’язані захищати країну. Це обов’язок хлопця, чоловіка.

Що потрібно знати про Ф’юрі

35-річний британець на прізвисько Ромський Король — один із найкращих (а також найпопулярніших і найсуперечливіших) боксерів в історії. Як і Усик, Тайсон ніколи не програвав: у професійному боксі він провів 35 боїв, перемігши у 34 (24 нокаути) і один поєдинок завершивши внічию.

Головний успіх у кар'єрі Ф’юрі — перемога над Володимиром Кличком 2015 року. Тоді Тайсон завоював чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO, WBO, WBA Super та The Ring, але за словами самого боксера, та перемога спровокувала проблеми з ментальним здоров’ям. У Ф’юрі почалася депресія, у нього діагностували біполярний розлад, який він заглушував кокаїном та алкоголем.

Пізніше боксер зізнався, що у той період думав про самогубство.

Влітку 2016-го я купив нову Ferrari. На трасі розігнався до 300 кілометрів на годину і попрямував до мосту. Мені було на все начхати, хотілося померти. Я розчарувався в житті, але потім почув у голові голос: «Ти не можеш зробити так, Тайсоне. Подумай про сім’ю, про доньку та синів, які зростатимуть без батька», — згадував Ф’юрі.

Після цього Тайсон оголосив про завершення кар'єри та втратив усі пояси. За два роки без спорту він набрав 65 кілограмів. Але вже 2018-го повернувся. З того часу Ф’юрі провів дев’ять боїв і переміг у восьми з них.

Єдина нічия була у поєдинку з Деонтеєм Уайлдером, який у 2018 році захищав титул чемпіона світу за версією WBC. Через рік вони зустрілися знову, і Ф’юрі переміг нокаутом і забрав пояс. А 2021-го захистив його у новому реванші.

Останній поєдинок англійця відбувся у жовтні 2023-го. Проти нього бився боєць ММА, колишній чемпіон UFC у важкій вазі Франсіс Нганну. Більшість експертів були впевнені, що Ф’юрі легко переможе Нганну, для якого це був перший поєдинок з боксу. Але Франсіс зумів відправити Тайсона в нокдаун, та й загалом провів досить рівний бій — але перемогу судді все ж таки віддали британцю.

Чого чекати від бою

Британець помітно перевершує суперника в габаритах, і експерти вважають це головною перевагою. Ф’юрі вищий на 15 сантиметрів (зріс українця — 191 см, британця — 206 см) і перевищує розмах рук на 18 (198 проти 216). Але Усик швидший і здається більш різнобічним боксером.

Сам українець упевнений, що це важливіше за переваги в габаритах: