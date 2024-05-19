ЗСУ знищили російський морський тральщик «Ковровець». Фото:

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Ракурс

Корабель Чорноморського флоту росії було знищено українськими військовими.

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У неділю вночі, 19 травня, Сили оборони України знищили морський тральщик ЧФ рф проекту 266-М «Ковровец». Про це командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило у Telegram.

За інформацією російських ЗМІ, «Ковровец» — це морський тральщик проекту 266М, який призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз. Це корабель часів СРСР, які були виготовлені в 1970-х роках.

Як відомо, це вже не перший уражений російський тральщик. У жовтні 2022 року в Севастополі надводні морські дрони пошкодили російський тральщик «Іван Голубець».

Нагадаємо, Telegram-канал «Кримский вітер» повідомляв про потужні вибухи в різних куточках окупованого Криму, зокрема в районі Інженерної бухти Севастополя. Заявлялося про три влучання в один із російських кораблів.

Місцеві мешканці заявляли, що росіяни після атаки перемістили судно з бухти на територію Севморзаводу або 13-го судноремонтного заводу.