ЗСУ вночі вдарили по одному з російських кораблів в окупованому Криму. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195469-zsu-vnochi-vdaryly-po-odnomu-z-rosiyskyh-korabliv-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

Вибухи гриміли в окупованому росією Криму в ніч на 19 травня.

.

Гучно було в Євпаторії, Джанкої, Армянську та на північних околицях Сімферополя. Російські загарбники під час атаки перекривали незаконно збудований Кримський міст. Про це повідомив Telegram-канал «Кримский вітер».

Зазначається, що відбулося три прильоти в одну точку — в один з кораблів у районі Інженерної бухти Севастополя. Там здійнявся стовп чорного диму.

Місцеві мешканці стверджують, що уражений корабель Чорноморського флоту росіяни вже прибрали із Севастопольської бухти. Судно перемістили в Севморзавод або 13-й судноремонтний завод.

Однак традиційно окупаційна влада замовчує втрати. Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу російської ППО та відзвітував про «відбиття атаки». Представник диктатури наголосив, що пошкоджень цивільної інфраструктури нібито не зафіксовано.

Нагадаємо, вночі 19 травня відбулася атака БпЛА на військовий аеродром у станиці Кущівська Краснодарського краю та на нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані. Також російські пабліки заявляли про атаку дронів на нафтобазу у Виборзі Ленінградської області. Там спалахнула пожежа.