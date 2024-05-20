Третину боєздатних Ту-95МС і Ту-22М3 росіяни ховають на базі "Оленья"

https://racurs.ua/ua/n195495-tretynu-boiezdatnyh-tu-95ms-i-tu-22m3-rosiyany-hovaut-na-bazi-olenya.html

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На базі «Оленья» росіяни тримають третину боєздатних Ту-95МС і Ту-22М3.

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Про це повідомляє Defense Express.

Станом на 15 травня на аеродромі «Оленья» у Мурманській області було зафіксовано 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12.

На це слід звернути особливу увагу, оскільки авіабаза «Оленья» виступає однією з основних для ВКС рф під час виконання масованих ракетних ударів по Україні, — йдеться у повідомленні.

Також, вірогідно, що окупанти прагнуть вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару далекобійних дронів-камікадзе, які мають Сили оборони України.

Крім того, в «Оленьї» також зафіксовані військово-транспортні Ан-12 цілком ймовірно могли бути задіяні для рейсів, необхідних для накопичення крилатих ракет на аеродромі «Оленья».