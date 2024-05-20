Удар по базі відпочинку біля Харкова - кількість загиблих зросла

https://racurs.ua/ua/n195506-udar-po-bazi-vidpochynku-bilya-harkova-kilkist-zagyblyh-zrosla.html

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До семи зросла кількість загиблих на Харківщині, де росіяни вдарили по базі відпочинку. Сьогодні водолази на дні водойми знайшли тіло чоловіка, повідомили в ДСНС.

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Напередодні повідомлялось, що доля одного зі співробітників бази залишалася невідомою — встановлено, що під час атаки «він перебував поблизу водойми та ловив рибу». Станом на зараз 28 людей постраждали.

Загалом постраждало 28 людей.

Російські виродки 19 травня вдарили по базі відпочинку ракетами «Іскандер-М». Це сталося у селі Черкаська Лозова.

Серед травмованих 8-річна дитина. Дев’ять громадян наразі перебувають у важкому стані.

Ворогом був завданий удар, попередньо ракетою «Іскандер-М», по базі відпочинку, розташованій на території водосховища, де були на той час мирні мешканці міста. Загалом з 2022 року жодного військового об'єкту на цьому місці не було, — розповідає начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко. — За деякий час ворогом було завдано удар також ракетою «Іскандер» з метою завдання шкоди тим працівникам, які прибули на місце для надання допомоги. Під час другого удару також постраждали як цивільні мешканці, які перебували на території бази, так і працівники невідкладної допомоги і поліцейські, які прибули на виклик.

У Харкові та області 20 травня оголошено жалобу.