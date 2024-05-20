Прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видати ордер на арешт Нетаньягу

https://racurs.ua/ua/n195508-prokuror-mijnarodnogo-kryminalnogo-sudu-vymagaie-vydaty-order-na-aresht-netanyagu.html

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Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) вимагає видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та трьох лідерів руху ХАМАС Ях’ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії.

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У заяві прокурора сказано, що Нетаньягу та Галант несуть кримінальну відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в секторі Газа принаймні з 8 жовтня 2023 року.

За словами прокурора, керівники Ізраїлю відповідальні за голод, навмисне заподіяння сильних страждань, вбивства, атаки проти мирного населення, винищення, переслідування та «інші нелюдські дії».

Своєю чергою, сказано в заяві прокурора МКС, слідство має підстави вважати, що троє лідерів ХАМАС несуть кримінальну відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні на території Ізраїлю та в секторі Газа з 7 жовтня 2023 року.

До звинувачень, висунутих проти лідерів ХАМАС, входять винищення, вбивства, захоплення заручників, сексуалізоване насильство, тортури, жорстоке поводження з полоненими. Усі троє лідерів ХАМАС, заявив прокурор, несуть відповідальність за вбивство сотень ізраїльських громадян внаслідок нападів, скоєних терористами угруповання 7 жовтня 2023 року.

Запит прокурора мають розглянути судді МКС.

Ізраїль не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду. У той час, як Палестина входить до складу учасників МКС (всього в ньому 124 країни, що підписали Римський статут).

Терористи ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, вбивши 1200 осіб та взявши до заручників близько 250 осіб. Після нападу сили ЦАХАЛ розпочали військову операцію у секторі Газа. На початку травня Ізраїль розпочав операцію в Рафаху на півдні сектора Газа — останньому місті, не зайнятому ізраїльськими військовими під час операції.