Індія візьме участь у Саміті миру в Швейцарії. Фото: Reuters

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Індія візьме участь у Саміті миру в Швейцарії, де буде обговорюватися питання України.

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Делегація з Нью-Делі прибуде не лише на зустріч G7 щодо України, а також братиме участь у Глобальному саміті миру. Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, передає The Hindu.

Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку, — зазначив він.

За його словами, Індія «підтримає голос Глобального Півдня на цих самітах, щоб сформувати глобальний дискурс і просувати концепцію розвитку, орієнтованого на людину та процвітаючого світу». Він уточнив, що рівень участі залежатиме від термінів, логістики та паралельних зобов’язань.

Як відомо, з 13 до 15 червня в Італії пройде зустріч на вищому рівні G7, а 15−16 червня у Швейцарії відбудеться мирний саміт щодо України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на Саміту миру у Швейцарії країни-учасниці розглядатимуть низку основних питань, які стосуються війни в Україні. Одним із ключових питань буде можливість повернення полонених у форматі «всіх на всіх», також буде розглянуто питання ядерної і продовольчої безпеки.

Джерело: The Hindu, The Siasat Daily