Причину авіакатастрофи в Ірані назвали ЗМІ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195520-prychynu-aviakatastrofy-v-irani-nazvaly-zmi.html

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Авіакатастрофа в Ірані, під час якої загинув президент Ібрагім Раїсі, стала через технічну несправність гелікоптера.

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Жертвами аварії також стали міністр закордонних справ Хосейн Амірабдоллахян, керівник п’ятничної молитви міста Тебріз Мохаммад Алі Аль-Хашем, губернатор Східного Азербайджану Малек Рахматі, керівник групи охоронців президента Мехді Мусаві, а також пілоти та льотний екіпаж. Про це пише IRNA.

Раїсі загинув у неділю внаслідок аварії гелікоптера, що сталася через технічну несправність під час повернення з Ходи, — зазначило ЗМІ.

А аналітик BILD Юліан Рьопке вважає, що гелікоптер врізався в одну з гір й назвав весь цей політ «самовбивчим».

Гвинтокрил намагався летіти через долини, але на одному з останніх гірських перевалів, перед тим, як знову спуститися в долину, на висоті 2 тис. 250 м він врізався в гору. Інші вертольоти через погану видимість не побачили момент аварії й виявили зникнення борту аж після прибуття до Тебрізу.

Нагадаємо, президент Ірану Ібрагім Раїсі 19 травня загинув в авіакатастрофі. Відповідно до Конституції, тимчасовим главою держави стане перший віце-президент Мохаммад Мохбер. Далі протягом 50 днів мають відбутися нові вибори президента Ірану.

Джерело: IRNA, BILD