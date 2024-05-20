США допомагатимуть Україні зброєю, заявив Роберт Вуд. Фото:

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Сполучені Штати Америки постачатимуть Україні зброю, поки рф не виведе війська з її території.

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Вашингтон надаватиме Києву «все необхідне» для того, щоб захистити Україну у війні проти агресора. Про це заступник постійного представника США в ООН Роберт Вуд 20 травня заявив під час засідання Ради Безпеки ООН.

Поки росія не припинить свої атаки та не виведе війська з України, США будуть й далі віддані тому, щоб надавати Україні все необхідне для захисту своєї країни, — зазначив він.

Представник Вашингтона додав, що участь міжнародної спільноти у саміті миру по Україні, який відбудеться у Швейцарії, відповідає цілям Ради безпеки ООН для підтримки міжнародного миру та безпеки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом законопроект, який передбачає майже 61 млрд дол. допомоги Україні та іншим союзникам. Одразу після цього Вашингтон оголосив про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 млрд дол.

А 10 травня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 млн дол., куди увійдуть БМП Bradley, БТР M113, боєприпаси для ЗРК Patriot та NASAMS й ПЗРК Stinger.