Блокування трибуни Верховної Ради, фото: «Європейська Солідарність»

https://racurs.ua/ua/n195541-u-radi-zablokuvaly-trybunu-nardepy-vymagaut-vynesty-na-golosuvannya-zakonoproekt-pro-zaboronu.html

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У Верховній Раді народні депутати з «Європейської Солідарності» сьогодні, 21 травня, заблокували трибуну, вимагаючи невідкладно винести на голосування законопроект про заборону Московського патріархату в Україні, котрий було в першому читанні розглянуто півроку тому, а також розглянути питання стосовно створення ТСК щодо фортифікацій та забезпечення ЗСУ дронами.

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Про це повідомляє прес-служба «Європейської Солідарності».

Також депутати розмістили плакати біля президії з написами: «Московська церква вбиває", «Фортифікації — це захист», «Фортифікації — це захист Харкова, Сум, Запоріжжя і кожного воїна».

Зазначається, що фракція наполягала на внесені цих питань в порядок денний на погоджувальній раді голів фракцій та комітетів. Однак ці пропозиції не були підтримані.

Народний депутат із «Голосу» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що спочатку в засіданні Ради було оголошено перерву на вимогу двох фракцій поставити на розгляд законопроект про заборону московської церкви. Згодом, за результатами перемовин, трибуну заблокували, а засіданні Ради було завершене.

У Telegram-каналі «Європейської Солідарності» згодом з’явилося повідомлення, що Стефанчук згодом скликав погоджувальну раду.

Пізніше нардеп Софія Федина повідомила, що, за результатами погоджувальної Ради, завтра, 22 травня, має відбутися розгляд питання про створення ТСК по фортифікаціях і дорогах.