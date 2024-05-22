Рада ухвалила закон про удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n195562-rada-uhvalyla-zakon-pro-udoskonalennya-systemy-pochatkovoyi-zagalnoviyskovoyi-pidgotovky.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 22 травня, ухвалила в цілому законопроект № 11092 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи початково.

.

За відповідне рішення проголосували 297 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект пропонує замість допризовної підготовки запровадити початкову загальновійськову підготовку: