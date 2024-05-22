Рада ухвалила закон про удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки

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Результати голосування, фото: Ярослав Железняк
Рада ухвалила закон про удосконалення системи початкової загальновійськової підготовкиhttps://racurs.ua/ua/n195562-rada-uhvalyla-zakon-pro-udoskonalennya-systemy-pochatkovoyi-zagalnoviyskovoyi-pidgotovky.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 22 травня, ухвалила в цілому законопроект № 11092 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи початково.
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За відповідне рішення проголосували 297 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроект пропонує замість допризовної підготовки запровадити початкову загальновійськову підготовку:
- початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета «Захист України» та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання;
- програми з навчального предмета «Захист України» розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міноборони.