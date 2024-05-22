В Україні тривають відключення електроенергії, фото: PxHere

https://racurs.ua/ua/n195563-v-ukrayini-skasovani-vidkluchennya-elektroenergiyi-do-20-00-22-travnya-ukrenergo.html

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В Україні сьогодні, з з 00.00 до 07.00, в усіх регіонах для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.

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Наразі на період з 07.00 до 20.00 Диспетчерський центр «Укренерго» скасував обмеження споживання в усіх областях. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився, — зазначають в «Укренерго». — Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години.

Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів — з 20.00 до 24.00.