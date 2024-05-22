Рада провалила друге читання законопроекту про штрафи за порушення комендантської години

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n195566-rada-provalyla-druge-chytannya-zakonoproektu-pro-shtrafy-za-porushennya-komendantskoyi-godyny.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 22 травня, провалила повторне друге читання законопроекту № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували лише 190 народних обранців.

І повернення теж провалили (216). Закон вважається відхиленим повністю, — зазначив він.

Законопроект передбачав доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210−2, котра установлювала адміністративну відповідальність за:

за порушення громадянами комендантської години;

порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Також передбачалося надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.