Рашисти обкладають даниною фермерів на ТОТ

Фермерів на ТОТ обкладають даниною, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/ua/n195568-rashysty-obkladaut-danynou-fermeriv-na-tot.html

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Російські загарбники обкладають даниною фермерів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

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Щоб продати торішній врожай, фермерам доводиться платити обов’язкову данину місцевим колаборантам — встановлено таксу в розмірі 10−15% від заробітку. Про це сьогодні. 22 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Якщо аграрії насмілюються реалізувати свою продукцію без «дозволу» смотрящих, на них чекають проблеми із законом, призов до окупаційної армії або підвал. Такий ж відсоток мають сплатити фермери при закупівлі добрив для вирощування нового врожаю, — вказано в повідомленні.

Також, за інформацією ЦНС, з початку окупації діє ще одна схема наживи на місцевих фермерах.