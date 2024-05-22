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Злочинці рф скинули бомби по спальному району Харкова, є постраждалі, вибито 550 вікон

Злочинці рф скинули бомби по спальному району Харкова — є постраждалі, вибито 550 вікон (ФОТО, ВІДЕО)

22 тра 2024, 17:12
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Двоє людей перебувають у тяжкому стані після ударів рф по Харкову.


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Про це 22 травня повідомив міський голова Ігор Терехов. Водія тролейбуса оперують. Терехов каже, що вибуховою хвилею вибило близько 550 вікон.

22 травня приблизно о 13.50 ЗС рф завдали авіаудари по Харкову. Російські виродки вдарили по місту двома УМПБ Д30-СН. Удари були завдані з території Бєлгородської області рф.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо.

Наразі відомо про десятьох постраждалих, медики надають їм допомогу. Один з поранених — водій тролейбуса — перебуває у тяжкому стані. Під час вибуху він був біля епіцентру влучання. Потерпілому ампутовано дві нижніх кінцівки.

У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано цивільне підприємство.

Джерело: Ракурс


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