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Злочинці рф скинули бомби по спальному району Харкова, є постраждалі, вибито 550 вікон
Злочинці рф скинули бомби по спальному району Харкова — є постраждалі, вибито 550 вікон (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195574-zlochynci-rf-skynuly-bomby-po-spalnomu-rayonu-harkova-ie-postrajdali-vybyto-550-vikon-foto.htmlРакурс
Двоє людей перебувають у тяжкому стані після ударів рф по Харкову.
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Про це 22 травня повідомив міський голова Ігор Терехов. Водія тролейбуса оперують. Терехов каже, що вибуховою хвилею вибило близько 550 вікон.
22 травня приблизно о 13.50 ЗС рф завдали авіаудари по Харкову. Російські виродки вдарили по місту двома УМПБ Д30-СН. Удари були завдані з території Бєлгородської області рф.
У Шевченківському районі зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо.
Наразі відомо про десятьох постраждалих, медики надають їм допомогу. Один з поранених — водій тролейбуса — перебуває у тяжкому стані. Під час вибуху він був біля епіцентру влучання. Потерпілому ампутовано дві нижніх кінцівки.
У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано цивільне підприємство.