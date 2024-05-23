У Польщі обговорюють можливість збиття над західними областями України російських ракет

https://racurs.ua/ua/n195594-u-polschi-rozglyadaut-mojlyvist-zbyvaty-rakety-nad-ukrayinou.html

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У Польщі обговорюють можливість збиття над західними областями України російських ракет.

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Про це в коментарі RMF24 повідомив речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.

Вронський підтвердив, що Україна справді звернулася до союзників, щоб ті збивали російські ракети.

Водночас він зауважив, що це питання є дискусійним, оскільки пов’язане з низкою передумов.

Наприклад, технічні, що стосуються дальності дії цих ракет, а також юридичні питання. Що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть, адже, зрештою, ця ракета не розчиниться у повітрі, — резюмував Вронський.

Речник МЗС Польщі зазначив, що спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі.

Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети.

Водночас Вронський підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну: