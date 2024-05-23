Парламент вперше призначив суддю КСУ за новою процедурою, кандидатів обирала Дорадча рада

https://racurs.ua/ua/n195595-parlament-vpershe-pryznachyv-suddu-ksu-za-novou-procedurou-kandydativ-obyrala-doradcha-rada.html

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Верховна Рада України призначила суддею Конституційного суду Сергія Різника.

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Дотепер він працював проректором Львівського університету.

Різник здобув найбільшу підтримку в рейтинговому голосуванні — 252. За його призначення суддею КСУ проголосували 276 депутатів.

Вперше призначення відбувалося за новою процедурою, кандидатів обирала Дорадча рада.

Іншими кандидатами на посаду були проректор Харківської національної юридичної академії Юрій Барабаш та Олександр Водянніков, представник офісу Координатора проєктів ОБСЄ.

У серпні 2023 року набув чинності закон про конкурсний відбір кандидатів у судді Конституційного суду. Це одна із необхідних законодавчих змін для вступу в ЄС. Обирати кандидатів у КСУ буде саме Дорадча група експертів.

Голова Комітету правової політики Денис Маслов пояснював, що перша рекомендація Європейської комісії — створення прозорої системи відбору.

Для цього розроблено та ухвалено закон, враховуючи висновки Венеціанської та Європейської комісій.

Формується дорадча група експертів (шість членів), включаючи трьох представників міжнародних партнерів та трьох вітчизняних — від президента, парламенту та Ради суддів. Парламент заповнив останню квоту Дорадчої групи експертів у листопаді 2023 року.