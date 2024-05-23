Росіяни завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ, найбільше зіткнень на Покровському та Курахівському напрямках

https://racurs.ua/ua/n195603-rosiyany-zav-yazly-u-vulychnyh-boyah-za-vovchansk-naybilshe-zitknen-na-pokrovskomu.html

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Росіяни завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ і зазнали дуже високих втрат. Інтенсивні бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 травня.

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Він працює в частинах Східного фронту.

За словами Сирського, після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та втратив чимало штурмовиків. Тепер ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але марно.

У районі Липців ворог також поніс істотні втрати, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл. Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування.

Сирський пише, що найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка — Бердичі шляхом наступальних та штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів. Московити наступають як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко — на мотоциклах та багі.

На інших напрямках, за слвоами головкома, також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше.