БпЛА вдарили по військовій частині в Краснодарському краї. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195609-bpla-vdaryly-po-viyskoviy-chastyni-v-krasnodarskomu-krayi-rf-zmi.html

Ракурс

Безпілотники атакували російську військову частину на Кубані.

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Вранці у четвер, 23 травня, БпЛА здійснили наліт на військову частину 818-го окремого радіотехнічного центру у Краснодарському краї російської федерації. Під ударом дронів опинилася в/ч 41003 у селищі Глибокий. Про це пише Telegram-канал ASTRA.

За даними пабліку, після атаки на території об'єкта виникла пожежа. Про постраждалих нічого невідомо.

Нагадаємо, 23 травня невідомі безпілотники залетіли на територію російського Татарстану. Місцева влада оголошувала тривогу на кількох підприємствах та в економічній зоні «Алабуга», де виробляють БпЛА Shahed. Диктатура заявила й про роботу ППО.