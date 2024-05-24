Три феї голови Нацполу допомагають йому заробляти, мешкати у будинку під Києвом та їздити на елітному авто, - розслідування Bihus.Info

https://racurs.ua/ua/n195620-try-feyi-golovy-nacpolu-dopomagaut-yomu-zaroblyaty-meshkaty-u-budynku-pid-kyievom-ta-yizdyty.html

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З декларацій голови Нацполіції Івана Вигівського може здатись, що він — доволі скромна людина. Але, як часто трапляється серед посадовців, у скромного Вигівського знайшлися дуже успішні і дуже щедрі близькі люди. Подруга родини «здає в оренду» голові Нацполу будинок під Києвом, хоча сама заледве знає, що за будинок на неї оформили. Теща без адекватних доходів — дарує родині Вигівського гроші і підганяє нові авто.

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Сестра, сільська вчителька молодших класів, раптово стала співвласницею великого паливного трейдера. Статки оточення — це цікаво. Та ще цікавіше — паливний бізнес, до якого залучена сестра. Бо серед фірм-постачальників цього бізнесу — ми знайшли компанії, діяльність яких розслідував сам Нацпол.

Такі-от робочо-бізнесові вузли. Про голову Нацполу та його успішне оточення йдеться у розслідуванні Лесі Іванової з «Бігус.інфо».

Воно показало, що попри досить скромні декларації Вигівського, в яких постійно фігурує орендоване або позичене майно, не зовсім зрозуміло, звідки та яким способом його набули вказані власники.

Так, коли Вигівський очолив Нацполіцію, він переїхав до приватного будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Будинок оформлений на подругу родини, яка не могла дозволити собі таку покупку. Не змогла вона й відповісти на запитання про те, де знаходиться «її» будинок чи яка його площа.

Крім того, Вигівський тривалий час користувався авто, оформленими на тещу: спочатку — Hyundai Santa Fe, потім — Volkswagen Touareg. Далі теща продала VW за 900 тис. грн і подарувала ці гроші доньці. Тоді родина купила Audi SQ5, а теща після цього придбала нову Audi SQ8.

Такі машини коштують від 100 тис. дол., а теща Вигівського не має бізнесу та навіть ніде не отримує зарплатні, зазначають розслідувачі.

Особливу увагу журналістів привернула й сестра очільника Нацполу Оксана Альховік. Коли Вигівський працював у структурах МВС на Миколаївщині, він жив у приватному будинку, оформленому на сестру, яка на момент покупки працювала вчителькою молодших класів у сільській школі й не мала коштів на таку нерухомість.

Кілька років потому Альховік отримала роботу в Миколаївській поліції, а у 2019 році раптом увійшла до складу засновників ТОВ «Югнєфтєпродукт» — компанії, яка займається гуртовою торгівлею пальним.

Примітно, що «Югнєфтєпродукт» кілька років торгував із фігурантами кримінальних проваджень самої Нацполіції.

На запит журналістів Вигівський відповів, що нібито не знає, за які гроші сестра купила будинок, в якому він жив. Не знає він і звідки в тещі машини, якими він користувався. Також йому «нічого невідомо» про кримінальні справи щодо партнерів «Югнєфтєпродукт».

Вигівський надав журналістам відповіді на питання у письмовій формі. Він запевнив, що не знає, звідки статки близьких йому людей.