Новий небезпечний челендж у TikTok - душити себе до знепритомнення та знімати це на відео

https://racurs.ua/ua/n195631-novyy-nebezpechnyy-chelendj-u-tiktok-dushyty-sebe-do-zneprytomnennya-ta-znimaty-ce-na-video.html

Ракурс

13-річна дівчина загинула під час Blackout-челенджу. Його суть — душити себе до втрати свідомості та знімати процес на відео, щоб потім завантажити у TikTok.

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За повідомленнями ЗМІ, трагедія сталася в окрузі Кассель (Гессен) у ніч з 26 на 27 квітня. Сім’я знайшла дівчину непритомною в її кімнаті. Викликаний лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть дитини. На мобільному телефоні підлітки знайшли кілька відеороликів, що свідчать про участь у Blackout Challenge.

В інтерв’ю радіостанції FFH мати дівчинки закликала інших батьків бути уважними до того, який контент споживають їхні діти. За словами жінки, варто розуміти, наскільки небезпечною може бути платформа TikTok.

Кілька дітей і молодих людей по всьому світу вже померли через Blackout Challenge.

Зокрема, нещодавно в Нижній Саксонії загинули два школяри. У Великій Британії хлопчик впав у кому і згодом помер.

Ще раніше платформу TikTok критикували за інший небезпечний челендж — Salt Chip Challenge. Його учасники їли особливо гострі чіпси і знімали себе на відео. У ЄС розпочалося офіційне розслідування проти TikTok.