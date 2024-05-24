З’явилося відео, як Збройні сили України завдали ракетного удару по батареї російського зенітного комплексу С-400 у Донецькій області.

https://racurs.ua/ua/n195633-z-yavylosya-video-raketnogo-udaru-zsu-po-batareyi-rosiyskogo-zrk-s-400.html

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З’явилося відео, як Збройні сили України завдали ракетного удару по батареї російського зенітного комплексу С-400.

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Телеграм-канал Дивізіон-«ТІВАЗ» показав, як ракети ATACMS знищили ворожий ЗРК С-400 в Донецькій області. За попередніми даними, згоріли дві пускові установки, РЛС 96Л6 та пункт управління.

На кадрах видно, що на полі росіяни розгорнули чотири самохідні пускові установки, багатофункціональний радар та інші машини зі складу комплексу ППО С-400.

На відео з українського безпілотника зафіксовано спробу росіян перехопили ракети ATACMS. Для цього вони здійснюють одночасний пуск кількох зенітних ракет.

Однак кадри свідчать про те, що їм це не вдалося. І кілька балістичних ракет ATACMS з касетною бойовою частиною уражають місцерозташування російського ЗРК.

Ураження уламками призводить до пошкодження з подальшими вибухами і загорянням зенітних ракет на пускових установках.

Аналітики з групи «Dnipro OSINT з Гарбузом» з’ясували, що російський ЗРК С-400 був уражений поблизу села Кленівка Донецької області, що за 65 км від лінії бойового зіткнення.