Серед ідентифікованих тіл у Харкові є 12-річна дівчинка

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У Харкові за результатами експертизи ДНК поліція ідентифікувала тіла шістьох громадян, які загинули внаслідок російського бомбового удару.

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Серед них — 12-річна дівчинка.

Станом на вечір 26 травня відомо про 16 загиблих внаслідок вчорашнього бомбового удару росії по харківському гіпермаркету «Епіцентр». Роботи з розбору завалів не припиняються.

Поліція повідомила також, що внаслідок удару по «Епіцентру» постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків.

Вся родина 20-річної дівчини сьогодні пішла за покупками туди, де прилетіли дві авіабомби. 12-річна сестра та мама вже не відповідають на дзвінки, додому вони не повернулися. Батько був разом з ними — зараз він в лікарні з контузією. До місця події ця дівчина повернулася пізно ввечері. Вона вже здала зразки ДНК. Ми будемо шукати її рідних, на жаль, серед загиблих, — розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов. — Ще один чоловік шукає дружину. Вони разом працювали в гіпермаркеті, він продавець, а вона керівник відділу. О восьмій ранку прийшли на роботу. Він — дивом врятувався, під час удару перебував ближче до виходу з торгового центру та не має жодних травм. А дружина в той момент якраз пішла до вбиральні і більше її не бачили. Для того, щоби зробити тест ДНК та знайти цю жінку серед обгорілих жертв, ми вже відібрали зразки у її матері.

У неділю, 26 травня, приблизно о 16.00 росіяни вдарили щонайменше 11 дронами по селу Івашки на прикордонні Харківщини, повідомив «Суспільне Харків» очільник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

За його даними, 29-річному чоловіку посікло ноги: в момент вибуху поранений прикрив собою старосту села, жінка не зазнала поранень. Рани обробили на місці, від госпіталізації чоловік відмовився, зазначив Коваленко.