НАТО обговорює можливість взяти під захист небо над Західною Україною - джерела BILD

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НАТО обговорює можливість взяти під захист небо над Західною Україною.

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За інформацією BILD, деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України. За розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти США і Німеччина. Остаточних рішень поки немає, але йдуть переговори відразу про кілька сфер

Навчання

Обговорюється навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України. «Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання чи краще послати кілька інструкторів до Західної України, не слід скидати з рахунків. Розумніше та економічніше відправляти інструкторів в Україну», — сказав BILD екс-глава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланґе. Днями про це говорив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Логістика

За даними BILD, низка країн НАТО, у тому числі Великобританія, Канада та Естонія, готова в майбутньому доставляти зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Нині у кількох західних країнах розробляється концепція «передової логістики».

Протиповітряна оборона

Також обговорюється захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами НАТО. Ініціатором «розширеної ППО» виступає Польща, але остаточного рішення поки що немає.