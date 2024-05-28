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Верховній Раді не вимикатимуть електроенергію, фото: «Корреспондент.net»
Рада, лікарні та ТЦК — уряд визначив, кому не відключатимуть електроенергіюhttps://racurs.ua/ua/n195755-rada-likarni-ta-tck-uryad-vyznachyv-komu-ne-vidkluchatymut-elektroenergiu.htmlРакурс
Кабінет міністрів України визначив об'єкти, на які не діятимуть відключення електроенергії.
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Про це йдеться у постанові уряду № 600 від 24 травня 2024 року, опубліковані на сайті Кабміну.
Цією постановою уряд вніс до переліку критично важливих об'єктів, яким має бути забезпечене пріоритетне електропостачання:
- об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення;
- заклади охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
- військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема об'єкти, що використовуються для 9 територіальної громади в умовах воєнного стану);
- підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;
- підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;
- електронні комунікаційні мережі:
- органи державної влади (Верховна Рада, Кабінет міністрів, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС).
Переліки критично важливих об'єктів готуються та затверджуються обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями), — зазначається у постанові.