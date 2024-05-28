Верховній Раді не вимикатимуть електроенергію, фото: «Корреспондент.net»

https://racurs.ua/ua/n195755-rada-likarni-ta-tck-uryad-vyznachyv-komu-ne-vidkluchatymut-elektroenergiu.html

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Кабінет міністрів України визначив об'єкти, на які не діятимуть відключення електроенергії.

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Про це йдеться у постанові уряду № 600 від 24 травня 2024 року, опубліковані на сайті Кабміну.

Цією постановою уряд вніс до переліку критично важливих об'єктів, яким має бути забезпечене пріоритетне електропостачання:

об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення;

заклади охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема об'єкти, що використовуються для 9 територіальної громади в умовах воєнного стану);

підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;

підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;

електронні комунікаційні мережі:

органи державної влади (Верховна Рада, Кабінет міністрів, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС).