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Суд обрав запобіжний захід посадовця Одеського ТЦК, який зробив "непридатними" 138 ухилянтів
Суд обрав запобіжний захід посадовця Одеського ТЦК, який зробив «непридатними» 138 ухилянтівhttps://racurs.ua/ua/n195762-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-posadovcya-odeskogo-tck-yakyy-zrobyv-neprydatnymy-138-uhylyantiv.htmlРакурс
Суд в Одесі взяв під варту посадовця ТЦК, який через систему «Оберіг» зробив «непридатними» 138 ухилянтів.
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Слідчий суддя задовольнив клопотання правоохоронців, призначивши підозрюваному військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 242 тис. 240 грн.
За версією слідства, військовослужбовець Приморського РТЦК та СП в Одесі, маючи право доступу до системи «Оберіг», протиправно забезпечив несанкціоноване внесення змін в облікових картках 138 військовозобов’язаних осіб.
Під час судового розгляду посадовця ТЦК не затримували. Він може оскаржити ухвалу суду, поки вона не набрала чинності.