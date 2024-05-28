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Суд обрав запобіжний захід посадовця Одеського ТЦК, який зробив "непридатними" 138 ухилянтів

Суд обрав запобіжний захід посадовця Одеського ТЦК, який зробив «непридатними» 138 ухилянтів

28 тра 2024, 15:55
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Суд в Одесі взяв під варту посадовця ТЦК, який через систему «Оберіг» зробив «непридатними» 138 ухилянтів.


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Слідчий суддя задовольнив клопотання правоохоронців, призначивши підозрюваному військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 242 тис. 240 грн.

За версією слідства, військовослужбовець Приморського РТЦК та СП в Одесі, маючи право доступу до системи «Оберіг», протиправно забезпечив несанкціоноване внесення змін в облікових картках 138 військовозобов’язаних осіб.

Під час судового розгляду посадовця ТЦК не затримували. Він може оскаржити ухвалу суду, поки вона не набрала чинності.

Джерело: Ракурс


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