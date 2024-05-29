Байден змусив Сі Цзіньпіня передумати давати зброю для рф. Фото:

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін був готовий надати рф військову допомогу на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Менш ніж через три тижні після початку повномасштабної війни КНР почав публічно закликати до миру, однак Москва попросила Пекін про зброю. Китай вже був готовий допомогти країні-агресору, але проти такого розвитку подій виступили США. Про це у колонці для The Washington Post написав політичний оглядач Девід Ігнейшс.

Вони вже були готові до постачань, коли Байден зателефонував Сі з попередженням: США відреагують, якщо дізнаються, що Китай передає росії зброю, — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що дзвінок американського лідера обурив Сі Цзіньпіня, але все ж він утримався від прямих постачань зброї російській федерації.

Чиновники з Вашингтона стверджують, що лідер КНР доручив колишньому віце-прем'єру Лю Хе й одному з найбільш довірених перемовників китайського лідера із Заходом, наглядати за прихованою допомогою, яку Китай надає росії.

Нагадаємо, у квітні державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон готовий посилити санкції проти Пекіна, якщо той й надалі підтримуватиме Москву у війні проти України.

Джерело: The Washington Post