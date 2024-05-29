У росії значно зросли ціни на ритуальні послуги, фото: «Дзен»

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Повномасштабне російське вторгнення в Україну спровокувало різке зростання вартості ритуальних послуг та товарів у рф.

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Про це повідомляє Moscow Times з посиланням на проведений виданням «Важные истории» аналіз даних Федеральної служби державної статистики рф.

У лютому за виготовлення труни громадяни мали заплатити в середньому 7,4 тис. рублів. У порівнянні з тим же місяцем 2022 року ціна підскочила на 66% - тоді труну можна було придбати приблизно за 4,5 тис. рублів, — зазначає видання.

Одночасно у рф дорожчає і копання могил:

минулого року зростання цін на цю послугу досягло 11,25% і стало максимальним за весь час доступної статистики (з 2016 року);

у лютому цього року такі роботи обходилися в середньому 10,2 тис. рублів, тоді як того ж місяця 2022 року за них потрібно було віддати близько 7,9 тис. рублів. Тобто за два роки війни копання могил стало дорожчим на 23%.

Зросла і вартість кремації:

у лютому 2022 року за неї потрібно було заплатити в середньому 21 тис. рублів;

у 2024 році вартість становить вже 32 тис. рублів (+52%);

за словами експертів, попит на цю послугу продовжує зростати, оскільки вона обходиться дешевше, ніж поховання, яке включає оплату труни, хреста, вінків, послуг з підготовки та благоустрою могили.

Середня вартість похорону за підсумками 2023 року становила 54,9 тис. рублів, що на 6% більше, ніж у 2022 році — тоді церемонія поховання обходилася в 47,3 тис. рублів. Водночас в окремих регіонах стрибок цін був особливо різким:

у Кабардино-Балкарії на 65%;

в Адигеї Калмикії, Ямало-Ненецькому автономному окрузі на 54−56%;

у Карелії, Ростовській та Ленінградській області — 31−32%);

у Приморському краї, Північній Осетії та Ставропіллі — 28−29%.

Зазначається, що в галузі пояснюють зростання цін інфляцією, коливаннями курсу валют та подорожчанням сировини, зокрема деревини та металу. Водночас видання «Медіазона» та «Російська служба Бі-бі-сі» станом на 17 травня змогли встановити імена майже 53,6 тис. загиблих російських солдатів завдяки інформації, зібраній з відритих джерел.

Джерело: Moscow Times