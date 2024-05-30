65-річний волонтер із Полтавщини влаштував велопробіг в 1000 км, аби зібрати гроші на ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n195816-65-richnyy-volonter-iz-poltavschyny-vlashtuvav-veloprobig-v-1000-km-aby-zibraty-groshi-na-zsu.html

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Житель Полтавщини Олександр Каніболоцький за 12 днів планує подолати на велосипеді 1 тис. кілометрів. У такий спосіб хоче зібрати гроші для допомоги військовим.

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Каніболоцький у 2022 році вже робив велопробіг з рідної Опішні до міста Батурин — проїхав 500 км та зібрав 12 тис. грн. У 2023 році він здійснив велопробіг з Опішні до Бучі — здолав 850 км та зібрав 26 тис. 800 грн.

Цього разу на велосипеді 1982 року випуску, у сандалях та світловідбивальному жилеті, він запланував здолати 1000 км та проїхати п’ять областей — Полтавську, Черкаську, Київську, Чернігівську та Сумську.

Таким, як я, донатять дуже слабо. Це моя ідея, треба щось робити, пробувати. Ну, не назбираю, то це ж таке діло, я свою роботу роблю, — сказав він в інтерв’ю «Суспільне.Черкаси».

Ця історія сколихнула суспільство та небайдужі почали збирати гроші, аби передати їх Олександру. Наприклад, юрист Євген Пронін на своїй сторінці у Телеграм опублікував відео розмови з волонтером та дані для збору.