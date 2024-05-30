Військовозобов’язаних жінок також можуть оштрафувати у випадку невчасного оновлення даних в ТЦК

https://racurs.ua/ua/n195820-viyskovozobov-yazanyh-jinok-takoj-mojut-oshtrafuvaty-u-vypadku-nesvoiechasnogo-onovlennya-danyh.html

Ракурс

Військовозобов’язаних жінок також можуть оштрафувати, якщо вони вчасно не оновлять свої дані в ТЦК.

.

Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ, — заявив начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков.

Він зазначив, що відповідно до рішення уряду мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, але оновити дані все одно потрібно. При цьому додав, що на медкомісію взагалі не направлятимуть жінок, які мають відстрочку, старших за 55 років, заброньованих та жінок, які мають дійсний військово-обліковий документ.

Натомість військовозобов’язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.