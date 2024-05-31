Критик ісламу Міхаель Штюрценбергер. Фото:

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Ракурс

Замах на відомого критика ісламу Міхаеля Штюрценбергера стався у Німеччині.

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Напад відбувся у п’ятницю, 31 травня, у центрі міста Мангейм. Штюрценбергер отримав серйозні поранення, але його життю нічого не загрожує. Після цього зловмисник накинувся й поранив кількох осіб, серед них — поліцейського. Інший правоохоронець вистрілив у нападника. Момент нападу потрапив у прямий ефір. Про це пише видання WELT.

У партії «Громадянський рух Pax Europa», членом якої є Штюрценбергер, заявили, що напад на нього та помічників здійснили перед запланованим заходом.

У німецькому Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що слідчі провинні встановити мотив нападу.

Зазначається, що влада Баварії класифікує діяльність Штюрценбергера та його оточення навколо руху «Pax Europa» як ісламофобію. Критик публікував матеріали на правоекстремістському сайті Politically Incorrect.

Баварський інформаційний центр проти екстремізму заявив, що Штюрценбергер поширював «ісламофобські висловлювання».

Нагадаємо, 15 травня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазнав тяжких поранень під час зустрічі з виборцями у місті Гандлова. 71-річний пенсіонер-письменник кілька разів вистрілив у нього з пістолета зблизька. В уряді заявили, що прем'єр буде одужувати «надзвичайно довго», бо у нього важкі поранення у живіт.

Джерело: WELT