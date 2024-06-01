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Ракурс
Армія рф відкрила нову ділянку фронту на Запоріжжі. Карта: DeepState

Російська армія відкрила нову ділянку фронту на Запоріжжі — DeepState (КАРТА)

1 чер 2024, 13:48
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Нову ділянку фронту в Запорізькій області відкрила російська армія.


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Противник намагається просунутися на захід та схід від населеного пункту Нестерянка. Це просування потенційно може дістатися до тилу ЗСУ, який захищає Роботине та Оріхів — ключову точку української оборони на Запорізькому фронті. Про це повідомили аналітики DeepState.

Напередодні експерти запевняли, що ворог просунувся біля Новопокровського, Роботиного та в Часовому Яру.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ за 1 червня повідомляється, що упродовж 31 травня на фронті відбулося 105 бойових зіткнень. А сьогодні вранці на Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Роботиного. Командування переконує, що українські військові не втратили жодних позицій.

Армія рф відкрила нову ділянку фронту на Запоріжжі. Карта: DeepState

Нагадаємо, 31 травня в Генштабі Збройних сил України повідомляли, що російська армія активізувалася в районі Липців на Харківському напрямку. Однак найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку в Донецькій області.

Джерело: Ракурс


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