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Ракурс
Знайшли тіло дев'ятої загиблої людини внаслідок російського удару по Новобаварському району Харкова

Знайшли тіло дев’ятої загиблої людини внаслідок російського удару по Новобаварському району Харкова

1 чер 2024, 17:02
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Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Новобаварського району Харкова у ніч з 30 на 31 травня зросла до девяти людей.


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Знайшли тіло жінки, яку викинуло з квартири.

Між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло дев’ятої жертви. Попередньо, це тіло жінки. Скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду, — йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Серед жертв звірячого удару рф три жінки — 39, 68 і 86 років та четверо чоловіків віком 52, 64, 41 і 28 років. Удень 1 червня рятувальники знайшли тіла ще двох жертв. Їхні дані встановлюють.

Російські нацисти влучили ракетою С-300 по 5-поверхівці, повністю зруйнувавши 3 та 5 поверхи. Відомо також про 25 поранених.

Джерело: Ракурс


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