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Ракурс
Сили оборони контролюють Вовчанськ приблизно на 70%

Сили оборони контролюють Вовчанськ приблизно на 70%

1 чер 2024, 20:44
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Сили оборони контролюють Вовчанськ приблизно на 70%.


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Про це 1 червня повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами. Але Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем, — розповів Волошин.

Північна частина Вовчанська за три тижні практично стерта ворожою артилерією.

Супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста. Орієнтовно від 50 до 80 відсотків знищено і не підлягає відновленню. Є ще цілі будинки в південній частині міста, але і їм ще не довго стояти при такій інтенсивності.

Джерело: Ракурс


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