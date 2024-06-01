Сили оборони контролюють Вовчанськ приблизно на 70%

https://racurs.ua/ua/n195899-syly-oborony-kontroluut-vovchansk-pryblyzno-na-70.html

Ракурс

Сили оборони контролюють Вовчанськ приблизно на 70%.

.

Про це 1 червня повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами. Але Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем, — розповів Волошин.

Північна частина Вовчанська за три тижні практично стерта ворожою артилерією.

Супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста. Орієнтовно від 50 до 80 відсотків знищено і не підлягає відновленню. Є ще цілі будинки в південній частині міста, але і їм ще не довго стояти при такій інтенсивності.