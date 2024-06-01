Влада знайшла мецената для відновлення харківської типографії «Фактор-Друк»

https://racurs.ua/ua/n195901-vlada-znayshla-mecenata-dlya-vidnovlennya-harkivskoyi-typografiyi-faktor-druk.html

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Американський мільярдер Говард Баффет допоможе у відновленні харківської типографії «Фактор-Друк».

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Спершу його фонд опікуватиметься відбудовою у тимчасовому форматі — щоб якнайшвидше запустити друк підручників для школярів.

Вони можуть знищити книги, але не українську стійкість та відданість, — цитує бізнесмена УП. У цілому Баффет виділив уже більш як 500 млн дол. на допомогу Україні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив слова президента групи компаній «Фактор» Сергія Політучого про те, що друкарню планують відновити за 4−5 місяців.

Щоб наші діти читали підручники українською мовою, а видавці могли продовжити друкувати книги. Росіяни намагаються зламати нашу культурну ідентичність, як і сотні років тому відрізати нам доступ до мови, літератури, і, найголовніше — знищити державність. У них це не вдасться, — сказав Синєгубов,

«Фактор-друк» у Харкові — один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв.