Бригада Нацполіції «Лють» детально відзняла з повітря руїни Вовчанська

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Росіяни втрачають позиції у місті Вовчанськ, але безжально руйнують його, щодня скидаючи десятки авіабомб і сотні артилерійських снарядів.

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Бригада Нацполіції «Лють» детально відзняла з повітря руїни, на які за місяць боїв перетворився Вовчанськ, місто, в якому до війни жило 19 тисяч мешканців.

Сили оборони України контролюють десь близько 70% міста Вовчанськ. У місті та його околицях точаться жорстокі бої з окупантами, — розповів LIGA.net речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин.

За словами Волошина, у напрямку Липців загарбники не змінюють тактику, продовжуючи просуватися малими штурмовими групами. Водночас закріпитися на нових територіях у них не виходить.

Українські військові контратакували у Вовчанську і відбили кілька кварталів. Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

У середині травня російські війська зайняли північну частину міста та кілька центральних кварталів. За останні дні українським захисникам вдалося частково вибити їх із центру.

Уже лише близько чверті території міста перебуває під однозначним російським контролем. Тиждень тому це була майже половина.

Росіяни ж дедалі частіше вдаються до руйнування міста за допомогою РСЗВ, важкої артилерії та плануючих авіабомб, що скидаються з відстані, — зауважує Рьопке.

За його даними, на захід від Вовчанська окупанти захопили близько половини села Стариця.

На решті напрямків їх просування сповільнилося.

На Харківському напрямку ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ 2 червня. Була лише одна спроба штурму в районі села Стариця. Проте росіяни продовжують бомбардувати прикордоння. Авіація скинула 16 КАБів у райони Вовчанська, Старого Салтова, Нескучного, Стариці, Іванівки та Білого Колодязя.