Закон про іноагентів набув чинності в Грузії. Фото:

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Ракурс

Закон про іноземних агентів в Грузії набрав чинності сьогодні, 3 червня.

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Документ вже підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президента Саломе Зурабішвілі. А 28 травня парламент Грузії відхилив зауваження президентки щодо закону про «іноагентів», подолавши її вето 84 голосами — це навіть більше, ніж було потрібно. Про це повідомило «Ехо Кавказа».

Як відомо, закон про так званих іноагентів оголошує неурядові та медійні організації, чий дохід становить понад 20% із-за кордону, організаціями, що представляють інтереси іноземної держави. Вони мають бути зареєстровані у спеціальному реєстрі та щороку заповнювати фінансову декларацію. Інакше перший раз їх оштрафують на 25 тис. ларі (близько 7 тис. 850 євро).

Нагадаємо, кілька тижнів в Грузії тривали багатотисячні акції проти ухвалення цього документа. Критики законопроекту вважають його аналогом російського, яким Кремль придушує свободу слова у своїй країні. Партія влади Грузії переконує, що нічого спільного в них немає.

Джерело: «Ехо Кавказа»