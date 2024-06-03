На платформі X офіційно дозволили користувачам публікувати порнографію

https://racurs.ua/ua/n195965-porno-dozvolyly-u-mereji-h.html

Ракурс

Соцмережа X офіційно дозволила публікувати порно на платформі. Хоча й до цього там був контент для дорослих, але його ніколи прямо і не дозволяли, і не забороняли.

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X створила правила щодо публікації порно, вони містять обовʼязкові позначки чутливого контенту й заборону на відео чи фото, які «пропагують експлуатацію, відсутність згоди, обʼєктивацію, сексуалізацію або заподіяння шкоди неповнолітнім, а також непристойну поведінку».

Правила поширюються на весь контент для дорослих, незалежно від того, створений він ШІ чи є фотографіями та відео справжніх людей. Користувачі, які не досягнули 18 років або не вказали дату народження, не зможуть переглядати такі матеріали.

Соцмережа також приховуватиме лайки, щоб користувачі не могли довідатися про вподобані дописи одне одного. Це стосується дописів з будь-яким контентом. Про це повідомляє The Verge.

Як пише видання, X оновив свої правила, що дозволяють користувачам «поділитися створеними та поширюваними за взаємною згодою зображеннями наготи або сексуальної поведінки дорослих» за умови, що вона позначена, а не знаходиться на видному місці, наприклад, на зображенні профілю або банера.

Контент NSFW (еротика та порно) може стати ще однією формою доходу для X, продаж реклами в якій впав після поглинання Ілона Маска, пояснює The Verge.