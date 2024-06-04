Рада внесла зміни до складу ТСК з фортифікацій та дронів

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Результати голосування, фото: Ярослав Железняк
Рада внесла зміни до складу ТСК з фортифікацій та дронівhttps://racurs.ua/ua/n195981-rada-vnesla-zminy-do-skladu-tsk-z-fortyfikaciy-ta-droniv.htmlРакурс
Верховна Рада змінила склад нещодавно створеної тимчасової слідчої комісії з фортифікацій та дронів.
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За відповідне рішення проголосували 297 народних обранців.
В результаті:
- народного депутата зі «Слуги народу» Єлизавету Богуцьку замінили на її однопартійця Ігоря Мурдія;
- колишнього депутата від ОПЗЖ Віталія Борта виводять з складу комісії. Замість нього буде Дмитро Разумков.
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