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Ракурс
Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Рада внесла зміни до складу ТСК з фортифікацій та дронів

4 чер 2024, 14:43
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Верховна Рада змінила склад нещодавно створеної тимчасової слідчої комісії з фортифікацій та дронів.


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За відповідне рішення проголосували 297 народних обранців.

В результаті:

  • народного депутата зі «Слуги народу» Єлизавету Богуцьку замінили на її однопартійця Ігоря Мурдія;
  • колишнього депутата від ОПЗЖ Віталія Борта виводять з складу комісії. Замість нього буде Дмитро Разумков.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Джерело: Ракурс


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