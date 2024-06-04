Антиукраїнську літературу поширювали в мережі церковних лавок УПЦ МП

Антиукраїнську літературу поширювали в церковних лавках УПЦ МП. Фото:

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Ракурс

Антиукраїнську літературу виявили в мережі церковних лавок Української православної церкви Московського патріархату.

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СБУ заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ МП. Були знайдені проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували російську війну рф проти України. Про це прес-центр Служби безпеки України повідомив у Facebook.

Ворожі книжки знайшли в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ МП. З’ясувалося, що власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу, яку друкували в типографії у Тернопільській області.

Судово-лінгвістична експертиза вже підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія рф проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості. У спецслужбі вважають, що ця провокативна література могла призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь країни-агресора.

Правоохоронці вже повідомили власниці однієї з крамниць про підозру за ч. 1 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

Нагадаємо, у травні СБУ задокументувала злочини з боку очільника Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату митрополита Луки (Андрія Коваленка). Клірик підозрюється у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.